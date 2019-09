Football Meets Boxing: Marcos Nader trainiert bei Dacia Vikings

Am Freitag hat Mittelgewichts-Boxer Marcos Nader den Dacia Vikings einen Besuch abgestattet. Gemeinsam wurde ein Probetraining absolviert.

Am 27. September findet das große Dacia Vikings Tryout für Football & Cheerleading im Footballzentrum Ravelin statt. Zuvor gab es jedoch am Freitag noch ein exklusives Probetraining.

Passen, Fangen, Tackeln & Co.: Marcos Nader trainierte mit Dacia Vikings

„Ich mag American Football sehr, es ist ein faszinierender, mitreißender Sport, bei dem ich viele Parallelen zum Boxen erkenne, was die optimale Vorbereitung der Athletinnen und Athleten betrifft. Meine Familie und ich haben den Besuch beim AFL Spiel der Vikings auf der Hohen Warte in vollen Zügen genossen. Jetzt war es an der Zeit, mein Versprechen einzulösen, ein Tryout beim Rekordmeister zu machen,“ so Nader. Für ihn beginnen ab sofort die intensiven Vorbereitungen auf seinen nächsten Kampf. Dieser wird bei der Bounce Fight Night am 23. November in der Erste Bank Arena über die Bühne gehen.