Förderung für "innovative Vorhaben" im Kulturbereich ausgeschrieben

Das Kulturministerium vergibt im Rahmen des Förderprogramms "Perspektiven Innovation Kunst" zwei Millionen Euro für neue Formate, Experimente und Projekte, die "konventionellen Kunst- und Kultursparten nicht klar zuordenbar sind".

Mayer will "neue kreative und künstlerische Potenziale" freisetzen

"Das Spannende an dieser neuen Förderschiene besteht für mich darin, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt", wurde Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag in einer Aussendung zitiert. Man fördere genau das, woran bisher nicht gedacht wurde. "Wir wollen neue kreative und künstlerische Potenziale im Kulturbereich freisetzen", so Mayer.