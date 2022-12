FMA-Vorstand rät Banken "besonnene Ausschüttungspolitik"

Der Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) mahnt "eine besonnene und solide Ausschüttungspolitik" ein, obwohl die meisten heimischen Finanzdienstleister heuer recht gut verdient haben.

Weitere mögliche Eskalationen im Ukraine-Krieg, neuerliche Auswüchse von Corona sowie Blockaden globaler Lieferketten könnten die aktuelle Risikolage weiter verschärfen, so die FMA in einer Aussendung.

Drohender Konjunktureinbruch in fast allen Wirtschaftsregionen

Gleichzeitig drohe in fast allen Wirtschaftsregionen weltweit ein signifikanter Konjunktureinbruch. "Angesichts dieser fragilen Risikolage sollten die Kapitalpölster zur Sicherheit gestärkt, nicht ausgedünnt werden," so der FMA-Vorstand Helmut Ettl und Eduard Müller. "Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat derart massive geopolitische und wirtschaftliche Verwerfungen ausgelöst, dass diese die globalen Finanzmärkte in den kommenden Jahren erneut massiv fordern werden." Insbesondere die Gleichzeitigkeit von hoher Inflation, abrupter Zinswende und einbrechender Konjunktur sei für die Finanzwirtschaft eine "toxische Mischung".