Flugzeug musste in Wien-Schwechat notlanden

Am Dienstagvormittag musste ein Flugzeug mit 60 Passagieren in Wien-Schwechat notlanden. Von den Insassen kam niemand zu Schaden.

Ein Maschine der Fluglinie Eurowings hat Dienstagvormittag am Flughafen Wien eine außerplanmäßige Sicherheitslandung hingelegt. Im Cockpit zeigte ein Sensor einen Fahrwerksschaden an, sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann auf APA-Anfrage. Das Flugzeug sei glatt gelandet, es habe zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Insassen bestanden. Der gesamte Vorfall habe nur wenige Minuten gedauert.

Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Düsseldorf nach Zagreb (rpt. Düsseldorf nach Zagreb), sagte Gränzdörffer. Der Pilot habe deshalb Wien als Ort für die Sicherheitslandung gewählt, weil Eurowings dort einen größeren Wartungsschwerpunkt habe und so eventuelle Fehler leichter behoben werden könnten.

Techniker suchten am Dienstagnachmittag nach der Ursache für das Aufleuchten der Fahrwerksanzeige. Dies könne mehrere Tage in Anspruch nehmen, so der Eurowings-Sprecher. Um die 52 Passagiere und vier Crew-Mitglieder kümmere sich das Unternehmen, die Reisenden würden schnellstmöglich auf andere Flüge umgebucht.