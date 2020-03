Flugverbote und Reisewarnung für Frankreich, Spanien und Schweiz

Nach dem von der Regierung angekündigten Flugverbot für Spanien, Frankreich und die Schweiz hat die AUA erklärt, die Flüge in die betreffenden Länder zu streichen. Das Außenministerium hat für diese Länder außerdem eine Reisewarnung herausgegeben.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag wurden Flugverbote Flugverbote in die Schweiz, Frankreich und Spanien ab Montag, also Staaten, in denen sich das Virus besonders schnell ausbreite, bekannt gegeben. An der Grenze zur Schweiz und zu Liechtenstein werden Grenzkontrollen analog zu Italien eingeführt. Der Warenverkehr soll aber aufrecht bleiben, ebenso soll die Grenze für Berufspendler offen bleiben

Reisewarnung für Frankreich, Spanien und Schweiz

Coronavirus hat sich stark ausgebreitet

In den drei Ländern hatte sich das Coronavirus in den vergangenen Tagen stark ausgebreitet. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) gaben am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt, dass alle Flüge in diese Länder ab Montag gestrichen werden. An der Grenze zur Schweiz würden zudem Personenkontrollen eingeführt. Nehammer rief die Österreicher in den drei Staaten auf, "in aller Ruhe" und "geordnet" zurückzukehren.