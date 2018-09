Flugunfall in Pinkafeld: Norbert Hofer sprach mit sterbendem Piloten

Ein 50-jähriger Steirer stürzte am Sonntagvormittag in Pinkafeld mit seinem Ultraleichtflugzeug ab. Verkehrsminister Norbert Hofer war zufällig Zeuge.

Verkehrsminister zufällig am Flugplatz

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) war laut Medienberichten zufällig am Flugplatz und wurde Augenzeuge des tödlichen Unfalls. Der Pilot wollte einige Start- und Landeübungen machen, sagte Hofer in Interviews mit “krone.tv” und dem ORF. “Ich sehe dann nur, wie er beim Start steil nach oben steigt. Das Flugzeug ist über die rechte Tragfläche abgekippt und abgestürzt”, so Hofer. Die Rettungskette sei nach dem Unfall sofort in Gang gesetzt worden.