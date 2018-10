Flugreise mit Kleinkind: ÖAMTC gibt Tipps

Wer noch keine schulpflichtigen Kinder hat, nutzt gern die Nebensaison für Reisen. Wenn es dabei in weit entfernte Destinationen geht, sollte bei einer Flugreise mit Kindern auf einiges geachtet werden.

“Damit eine Flugreise mit kleinen Kindern nicht zur Strapaze wird, lohnt es sich, Zeit in die Vorbereitung zu investieren. Die Regeln bezüglich Kindersicherheit variieren von Airline zu Airline”, so ÖAMTC-Touristikerin Kristina Kosnar. Der erste Schritt besteht also darin, sich bei der ausgewählten Fluglinie zu erkundigen, auf was man achten sollte.

Ist ein Kind über zwei Jahre alt, braucht es einen eigenen Sitzplatz. Hier gelten aber ermäßigte Tarife. Oftmals kann auch der Autokindersitz verwendet werden, dieser muss aber mit “For use in Aircraft” gekennzeichnet sein. Auch die für die Montage sind Eltern selbst verantwortlich. Sich vorher über das Anbringen zu informieren, kann also nicht schaden. In vielen Fällen bieten die Fluglinien auch die kostenlose Verwendung von Kindersitzen während dem Flug an, sich zu informieren, kann also auch hier einiges an Mühe ersparen. Wer mit Baby reist, kann sich eine Flugbabyschale auch bei einer ÖAMTC-Dienststelle ausborgen.