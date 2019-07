Flughafen Wien will bis 2030 CO2-neutral sein

Der Flughafen Wien will trotz dem großen Wachstum bis 2030 CO2-neutral sein. Zahlreiche Verbesserungen und Innovationen seien daher geplant.

Der Flughafen Wien in Schwechat will bis 2030 trotz weiteren Wachstums CO2-neutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, werde konsequent am Öko-Programm gearbeitet, betonte Vorstandsdirektor Günther Ofner am Mittwoch in einem Pressegespräch. Er forderte dabei auch den raschen Ausbau der Hochleistungsbahn in Richtung Bratislava.