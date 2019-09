Flughafen Wien: Verzögerungen bei Vergabe von Bodenverkehrslizenz

Bei der Ausschreibung der zweiten Bodenverkehrslizenz sind Verzögerungen aufgetreten. Nun wird die Zeit für eine Entscheidung jedoch knapp.

Wer ab 1. Jänner 2020 am Flughafen Wien die Koffer in die Flieger lädt, ist weiter offen. Bei der Ausschreibung der zweiten Bodenverkehrslizenz ist es zu Verzögerungen gekommen. Ursprünglich hätte die Vergabe im August abgeschlossen sein sollen. Nun drängt einer der Bewerber, der Schweizer Anbieter Swissport, auf eine Entscheidung. Im schlimmsten Fall droht zum Jahreswechsel ein Chaos am Airport.