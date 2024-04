Flughafen Wien verzeichnete Passagierzuwachs im 1. Quartal

Die Flughafen-Wien-Gruppe mit den Airports in Wien, Malta und Kosice hat einen starken Winter hinter sich.

Im ersten Quartal 2024 erhöhte sich das Passagieraufkommen auf diesen drei Standorten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent auf 7,6 Millionen Reisende, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allein am Flughafen Wien wurden rund 5,9 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus von elf Prozent.