Flughafen Wien: Terminal 2 und Pier Ost werden modernisiert

Der Flughafen Wien investiert etwa 500 Millionen Euro in die Modernisierung von Terminal 2 und Pier Ost sowie in die Neuerrichtung einer Süderweiterung als Verbindung zum Terminal 3. Der Umbau ist bereits angelaufen. Die Arbeiten sollen bis 2023 abgeschlossen sein, teilten die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner am Donnerstag in einem Pressegespräch mit.