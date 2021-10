Flughafen Wien-Schwechat: Winterflugplan bringt neue Reise-Möglichkeiten

Das Angebot am Flughafen Wien-Schwechat wird ab Sonntag aufgestockt. Dann gibt es nicht nur neue Destinationen - sondern auch eine höhere Frenquenz. Das Angebot erreicht dann fast 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.

"Der neue Winterflugplan stimmt vorsichtig optimistisch", so Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger am Freitag in einer Aussendung. Dieser gilt von übermorgen bis Ende März 2022.