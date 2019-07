Am Flughafen Wien hat wurde ein neuer Hanger fertiggestellt.

Am Flughafen Wien hat wurde ein neuer Hanger fertiggestellt. ©APA/HELMUT FOHRINGER

Flughafen Wien-Schwechat: Neuer Hanger wurde in Betrieb genommen

Am Mittwoch wurde einer von zwei neuen Hangars am Flughafen Wien in Betrieb genommen. Ein weiterer soll bis Herbst fertiggestellt werden.

Der Flughafen Wien hat am Mittwoch für seine Tochtergesellschaft Vienna Aircraft Handling GmbH (VAH) einen von zwei neuen Hangars für die General Aviation in Betrieb genommen. Bis Herbst soll ein weiterer neuer Flugzeughangar für die General Aviation, also für den Privatflughafen, fertiggestellt sein.

Hangar 8 und 9: Platz für Luftfahrezeuge bis Businessjet-Typ Bombardier Global

Die VAH werde dann über vier Großhangars mit einer Gesamtfläche von rund 16.000 Quadratmetern verfügen, hieß es in einer Flughafen-Mitteilung. Damit rangiere der im 24-Stunden-Betrieb operative General Aviation-Standort am Flughafen Wien unter den Top-10 der Geschäftsreiseflughäfen in Europa.

Die zwei neuen Gebäude (Hangar 8 und 9) haben nach Airport-Angaben Platz für Luftfahrzeuge bis zum Businessjet-Typ Bombardier Global.