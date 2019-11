Flughafen Wien: Rund ein Kilo Heroin sichergestellt

Am Flughafen Wien konnte Heroin im Wert von mindestens 100.000 Euro sichergestellt werden. Der Inhaber des Reisekoffers wurde festgenommen.

Rund ein Kilo Heroin im Wert von mindestens 100.000 Euro ist am Flughafen Wien in Schwechat sichergestellt worden. Die Drogen waren nach Polizeiangaben vom Donnerstag in speziell präparierten Seitenwänden eines Reisekoffers versteckt und sollten von einem 20-jährigen Letten von Kenia über Österreich nach Italien geschmuggelt werden. Der Verdächtige wurde Montagfrüh festgenommen.