Flughafen Wien: Reisender mit 43 Giftschlangen und 45 weitere Reptilien unterwegs

Auf dem Flughafen Wien wurden bei einem Reisenden 43 Giftschlangen und 45 weitere Reptilien sichergestellt. Darunter waren auch artengeschützte Tiere.

Zollbeamte auf dem Flughafen Wien in Schwechat haben bei einem Reisenden 43 Giftschlangen und 45 weitere Reptilien im Gepäck sichergestellt. Ein Auslandsösterreicher, der auf den Philippinen lebt, gab laut Finanzministerium an, dass er die Tiere - 20 davon artengeschützt - auf einer Reptilien-Messe in Deutschland weiterverkaufen habe wollen.