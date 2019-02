Flughafen Wien: Rechtsstreit gegen Sardana beigelegt

Bereits 2015 klagte der Shopbetreiber Sardana den Flughafen Wien. Die Klage wurde nun rechtskräftig abgewiesen und der Rechtsstreit ad acta gelegt.

Der Flughafen Wien kann den Rechtsstreit in den USA gegen den ehemaligen Shopbetreiber am Airport, Rakesh Sardana, nun endgültig beilegen. Bereits vergangenes Jahr ist Sardana mit seiner 168 Mio. Dollar (143 Mio. Euro) schweren Schadenersatzklage beim New York Supreme Court abgeblitzt, nun ist die Abweisung der Klage rechtskräftig, berichten “Kurier und “Trend” am Freitag.