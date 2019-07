Flughafen Wien: Platten gegen Wirbelschleppen werden getestet

Wirbelschleppen - das sind Luftwirbelungen von schweren Maschinen - können kleine Flugzeuge im Anflugbereich in Turbulenzen bringen. Um diese zu verhindern, muss zwischen den Landungen eine gewisse Zeit vergehen. Die Austro Control und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat nun am Wiener Flughafen einen Test mit Platteninstallationen laufen, um die Zeitspanne zu verringern.

Plattentest am Wiener Flughafen

Nach dem Durchflug eines Flugzeugs dauert es je nach Typ und Gewicht eine gewisse Zeit, bis sich Wirbelschleppen abschwächen. Dieser Zeitraum wird durch die Platten massiv verkürzt. An den etwa neun Meter langen und 4,5 Meter hohen Platten bilden sich Sekundärwirbel, die die eigentlichen Wirbelschleppen deutlich schneller zerfallen lassen. Potenziell können dann auch kleinere Flugzeuge hinter größeren Maschinen mit geringeren Abständen anfliegen, was sich auch auf die Kapazität positiv auswirken würde.

Wirbelschleppen zerfallen deutlich schneller

"Das Projektteam hat Großes geleistet, um die Erprobung dieses bisher einzigartigen Systems bei Vollbetrieb auf einem stark frequentierten Flughafen zu ermöglichen. Die ersten Ergebnisse sind sehr erfreulich", sagte Christian Kern, Leiter Air Traffic Management bei Austro Control, am Dienstag in einer Aussendung. "Allererste Auswertungen der neuen Messungen in Wien zeigen, dass auch dort die Wirbelschleppen in der Nähe der Platten tatsächlich deutlich schneller zerfallen", sagte DLR-Wirbelschleppenforscher Frank Holzäpfel. Geplant ist, in den nächsten zwei Jahren an der Spezifikation und Herstellung einer permanenten Einrichtung dieser Platten zu arbeiten.