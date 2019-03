Flughafen Wien: Neue Polizeiinspektion und Ambulanz eröffnet

Am Flughafen Wien wurde eine neue Polizeiinspektion und eine neue Ambulanz eröffnet. Beide befinden sich im Bereich des Terminal 1.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat gibt es eine neue Polizeiinspektion und eine ebenfalls neue Ambulanz. Beide Einrichtungen befinden sich im öffentlichen Bereich des Terminal 1. Am Mittwochnachmittag erfolgte in Anwesenheit von Landespolizeidirektor Konrad Kogler und den Airport-Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner die offizielle Eröffnung.

Jäger verwies auf 3.000 Patienten im vergangenen Jahr auf dem Flughafen. Etwa 700 Menschen hätten Impfungen benötigt. Es habe 1.400 Notfälle gegeben, davon 150 in Flugzeugen. 500 Patienten seien in Krankenhäuser transportiert worden. Das gemeinsame Servicecenter von Polizei und Rettungsdienst befinde sich in einem “sehr zentralen Bereich”, so der Vorstandsdirektor. In den Terminals 1 und 1A würden 50 Prozent der Passagiere abgefertigt.