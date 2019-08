Flughafen Wien: Mehr Umsatz und mehr Passagiere im ersten Halbjahr

Das erste Halbjahr lief für den Flughafen Wien erneut sehr gut. Die Passagierzahl stieg um ein Fünftel und der Umsatz legte um 7,5 Prozent zu.

Für den börsennotierten Flughafen Wien lief das Geschäft im ersten Halbjahr 2019 gut: Die Passagierzahl der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe stieg um ein Fünftel auf 18,1 Millionen, der Umsatz legte um 7,5 Prozent auf 401,4 Mio. Euro zu und der Nettogewinn erhöhte sich um 14,6 Prozent auf 82,9 Mio. Euro, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

Voraussichtlich 31 Millionen Reisende im Jahr 2019

Am Flughafen in Wien wurden von Jänner bis Juli 17,8 Millionen (+22,4 Prozent) mehr Passagiere abgefertigt. "2019 wird mit voraussichtlich rund 31 Millionen Reisenden das passagierstärkste Jahr in der Flughafen-Geschichte werden und das stärkste für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort", sagte Flughafen-Vorstand Julia Jäger laut Aussendung.