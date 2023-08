Flughafen Wien im ersten Halbjahr deutlich im Plus

Die aktuellen Zahlen des Flughafen Wien zeigen: Die Reiselust ist zurück. Nahezu vergessen sind die Pandemie-bedingten Rückgänge. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien nähern sich dem Vor-Corona-Niveau.

Passagierzahlen am Flughafen Wien im Juli leicht über Vorkrisenniveau

Flughafen Wien hebt Prognose für Gesamtjahr an

Daher hat der Flughafen in Schwechat bei Wien auch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. So erwartet er in der Gruppe, mit den Flughäfen Malta und Kosice, ein Passagieraufkommen von 36,5 Mio. Passagieren, rund 28,5 Mio. davon in Wien und damit nicht ganz so viele Fluggäste wie 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr. Dies sollte aber zu einem deutlich höheren EBITDA und Nettoergebnis führen, so der Flughafen Wien. Zuletzt prognostizierte die Gruppe für das laufende Geschäftsjahr ein EBITDA von 325 Mio. Euro.