Flughafen Wien: Airline Assistance passt Mitarbeiterstand an Bedarf an

Die Bodenabfertigungsfirma Airline Assistance Switzerland hat 106 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet.

"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen daher leider trotz Kurzarbeit unseren Mitarbeiterstand an den tatsächlichen Bedarf am Flughafen Wien anpassen", so Firmensprecher Nevena Dragosavljevic am Mittwoch in einer Aussendung. Es gebe Gespräche mit dem Betriebsrat, für "eine möglichst sozial verträgliche Lösung".