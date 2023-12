Flughafen Wien: 1.500 LKW-Ladungen Schnee geräumt

Am Samstag wurden am Flughafen Wien in Schwechat aufgrund des Wintereinbruchs am Wochenende allein 1.500 Lkw-Ladungen Schnee abtransportiert.

Wie der Flughafen Wien in einer Mitteilung vom Montag erwähnte, waren die Mitarbeiter des Winterdienstes und der Enteisungsabteilung im Einsatz. Der Flugbetrieb war zu jeder Zeit gewährleistet. Insgesamt musste eine Fläche von 2,6 Millionen Quadratmetern, inklusive Vorfeld, Rollbahnen und Pisten, von Schnee und Eis befreit werden.

Mehr als 500 Mitarbeiter am Flughafen Wien im Winterdienst

Der Flughafen Wien ist gut für die Wintersaison gerüstet, wurde betont. Über 500 Angestellte und etwa 90 Fahrzeuge stehen für die Schneeräumung und Enteisung der Flugzeuge bereit. Laut der Aussendung erfolgt die vollständige Räumung einer Piste "in einer Standardformation mit 17 Fahrzeugen" und muss bereits bei geringfügigem Schneefall durchgeführt werden.

Im Winterdienst stehen insgesamt 75 spezialisierte Fahrzeuge zur Verfügung, darunter mehrere Groß-Enteisungsfahrzeuge für die Start- und Landepisten, Kehrblasgeräte zur Schneeräumung sowie entsprechend ausgerüstete Traktoren. Über 440 Personen sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Pisten, Rollbahnen und das Vorfeld von Schnee zu befreien. Zusätzlich stehen 14 Fahrzeuge zur Flugzeug-Enteisung bereit, bei der weitere 80 Mitarbeiter tätig sind.