Flughafen Schwechat: Swissport ficht Lizenzvergabe für Bodenabfertigung an

Am heutigen Montag hat Swissport eine Beschwerde gegen die Lizenzerteilung für die Bodenabfertigung am Flughafen Wien-Schwechat eingereicht.

Auch der Schweizer Flughafendienstleister Swissport hat heute (Montag) beim österreichischen Verkehrsministerium Beschwerde gegen die Lizenzerteilung für Bodenverkehrsdienste am Flughafen Wien-Schwechat an die Schweizer AAS eingereicht. Zuvor hatte schon die Firma Celebi, die laut Entscheidung vom 16. Oktober ihre Lizenz verliert, angekündigt, die Entscheidung des Ministeriums anzufechten.

Swissport: AAS hätte nicht zugelassen werden dürfen

Swissport kritisiert, dass sie als zunächst erstgereihter Bieter den Zuschlag hätte erhalten sollen, der "nach wochenlangen Verzögerungen, der Einflussnahme Dritter und der nachträglichen Zulassung weiterer Bewerber" mehr als sechs Wochen nach dem planmäßigen Entscheidungstermin an AAS erteilt wurde. Dem Ersuchen von Swissport nach Akteneinsicht hätten die zuständigen Stellen bisher nicht entsprochen, man habe deshalb am 14. Oktober Beschwerde beim österreichischen Bundesverwaltungsgericht (BVwG) eingereicht, so das Unternehmen.