Flug über 3 Stunden verspätet: Passagier erhält 600 Euro

Das Handelsgericht Wien entschied am Mittwoch zugunsten eines Air-France-Passagiers, dessen Flug wegen eines Vogelschlags mit mehr als drei Stunden Verspätung in Wien ankam.

Weil sein Flug von San Francisco über Paris mit mehr als drei Stunden Verspätung in Wien landete, soll ein Passagier von der Air France 600 Euro Entschädigung zuzüglich Zinsen bekommen – obwohl die Verspätung durch einen Vogelschlag verursacht wurde, der als außergewöhnlicher Umstand gilt. Das hat das Handelsgericht Wien in zweiter Instanz entschieden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Meist sei in solchen Fällen die Fluglinie von einer Ausgleichszahlung nach der Fluggastrechteverordnung befreit, erklärte das Fluggastrechte-Portal FairPlane am Mittwoch in einer Aussendung.