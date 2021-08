Flüchtlingswelle 2015: So viele Immigranten haben einen Job

Über die Hälfte der Flüchtlinge aus 2015 hatten mit Ende Juni einen Job, wie Daten des AMS zeigen. Ein Viertel hat jedoch in den letzten sechs Jahren noch gar nie in Österreich gearbeitet, von den geflüchteten Frauen arbeitet sogar nur 22 Prozent.

Seit Ende Juni haben erstmals mehr als 50 Prozent aller 2015 nach Österreich gekommenen Flüchtlinge einen Job. Das berichtet die "Presse" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Daten des AMS. 9.500 Personen sind in jener Gruppe, die 2015 in Österreich Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben und sich bis Mitte 2016 beim AMS gemeldet haben. 4.900 davon waren Ende Juni in Beschäftigung, knapp 460 davon selbstständig oder mithilfe eines geförderten Arbeitsplatzes.