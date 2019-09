Flüchtlinge: Kickl prangert "Zwangsumverteilung" an

Die Einigung zur Umverteilung von in Seenot geratenen Flüchtlingen in der EU wird von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl heftig kritisiert.

Kurz meinte, Europa solle in der Asylpolitik nicht in die falsche Richtung abbiegen. Zu liberal erscheinen ihm die Signale, die von Italien und Spanien an die Schlepper und migrationswillige Menschen ausgingen. Von einer Verteilung in Europa hält der VP-Chef unverändert nichts.