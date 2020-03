Flüchtlinge an EU-Grenze: FPÖ fordert mehr Geld für das Bundesheer

Nur ein einsatzfähiges Bundesheer könne laut FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch die österreichischen Grenzen angesichts der neuen Migrationskrise sichern.

FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch fordert angesichts der neuen Migrationskrise mehr Geld fürs Bundesheer. Da die Türkei gezielt Flüchtlingsströme an die Grenzen der Europäischen Union führe und die EU nicht in der Lage sei, die EU-Außengrenzen zu sichern, müsse Österreich seine Grenze selbstständig schützen. "Diese Aufgabe ist aber nur mit einem einsatzfähigen Bundesheer möglich", so Bösch.