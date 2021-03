Flüchtiger Schlepper in Wien festgenommen

Ein 27-jähriger Schlepper hatte sich eine Verfolgungsjagd mit Bundesheer geliefert und einen Unfall gebaut. Der Mann wurde in einem Hotel in Wien festgenommen, sein 41-jähriger Partner wurde ebenso gefasst.

Die burgenländische Polizei hat einen Schlepper ausgeforscht, der sich am vergangenen Sonntag eine Verfolgungsjagd mit dem Bundesheer geliefert hatte und trotz eines Unfalls geflüchtet war. Der 27-jährige Mann wurde in einem Hotel in Wien festgenommen und nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Sein 41-jähriger Mittäter war bereits in der Nacht auf Montag festgenommen worden.