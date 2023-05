Flucht vor Polizei mit Auto-Crash: 22-Jährigen weitere Diebstähle angelastet

In der Vorwoche kam es bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei zu einem Auto-Crash gegen eine Gartenmauer in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten). Dem 22-Jährigen werden nun weitere Diebstähle angelastet.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der Mann hatte sich am Mittwochabend zunächst einer Anhaltung entzogen, wurde später aber festgenommen.

Mutmaßlicher Dieb verursachte Auto-Crash bei Flucht vor Polizei



Vorangegangen sein soll der Flucht in der Vorwoche ein Treibstoffdiebstahl in Ansfelden (Bezirk Linz-Land). Der 22-Jährige türmte mit einem Wagen via Westautobahn (A1) auf die B1. Kurz nach Gerersdorf wurde eine Straßensperre errichtet, vor der der Lenker aber wendete. Er steuerte den Wagen ins Gerersdorfer Ortsgebiet und prallte dort gegen eine Gartenmauer. Beim Eintreffen der Beamten lagen die beiden Fahrzeuginsassen - neben dem Hauptbeschuldigten auch ein letztlich angezeigter 37-jähriger Wiener - auf der Straße, der Pkw stand in Brand. Der Mann aus der Bundeshauptstadt wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

22-Jähriger mit nicht zum Verkehr zugelassenem Auto unterwegs

Der 22-Jährige dürfte den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw in einem durch Suchtmittel beeinträchtigen Zustand gelenkt haben. In Summe wurden dem Mann zunächst fünf Treibstoffdiebstähle in Ober- und Niederösterreich zugeordnet.

Drei Kennzeichendiebstähle in Wien und NÖ erfolgt

Nach weiteren Ermittlungen folgten drei Kennzeichendiebstähle in Wien und Niederösterreich sowie zwei Pkw-Einbruchsdiebstähle und ein Fahrzeugdiebstahl in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling). In Ried im Innkreis soll sich der Beschuldigte am Mittwoch der Vorwoche ebenfalls illegal einen Pkw gesichert haben. Beide gestohlenen Fahrzeuge wurden später jeweils abgestellt und in Wien bzw. in der Nähe von Ried aufgefunden.