Flexibler "Luft-Hunderter" auf A10 wird aufgehoben

Dieses Jahr will das Land Salzburg das felxible Tempo-100-Limit auf der A10 aufheben.

Das Land Salzburg will noch in diesem Jahr das flexible Tempo-100-Limit aufheben, das im November 2008 auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) verordnet worden ist. Dann soll wieder permanent Tempo 130 gelten. Wie LHStv. Marlene Svazek (FPÖ) aktuellen Medienberichten zufolge erklärte, liege die Luftbelastung seit drei Jahren deutlich unter den Grenzwerten. Die geplante Maßnahme stößt auf Kritik der Grünen.

Flexibler "Luft-Hunderter" auf A10 in Salzburg wird wohl aufgehoben

Bessere Abgasreinigung in Autos sei Hauptgrund für bessere Luftwerte

Hauptgrund für die besseren Luftwerte sei die bessere Abgasreinigung in den Autos seit dem Dieselskandal 2015 und der immer höhere Anteil an Elektrofahrzeugen. Laut Svazek soll die Verordnung zur Aufhebung des Tempolimits jetzt ausgearbeitet werden. Nach den erforderlichen Begutachtungsfristen soll der "Luft-Hunderter" auf dem rund 27 Kilometer langen Abschnitt der A10 voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November Geschichte sein.

Basis für Aufhebung war Gutachten der Schweizer Firma Ökoscience

Wie die "Salzburger Nachrichten" (SN) in ihrer aktuellen Samstagausgabe berichteten, ist Basis für die Aufhebung ein Gutachten der Schweizer Firma Ökoscience, auf deren Expertise das Land Salzburg seit Jahren setzt. Untersucht wurde die zukünftige Entwicklung der Stickstoffoxidimmissionen bei Hallein - und was eine allfällige Aufhebung des Tempolimits bedeuten würde. Das Ergebnis: Angesichts auch der Zunahme an E-Autos scheine es ausgeschlossen, dass der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter bei Hallein noch einmal erreicht werde. Und auch in den Folgejahren sei es unwahrscheinlich, dass selbst der österreichische Grenzwert (der bei 35 Mikrogramm liegt) noch einmal erreicht werde. Dazu trage auch bei, dass die Abgaswerte bei den Autos seit Platzen des Dieselskandals deutlich besser geworden sind.