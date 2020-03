Fleischfressender Wurm breitet sich in Europa aus

Ein fleischfressender Wurm namens Obama Nungara könnte für das Ökosystem Europas schon bald zum großen Problem werden.

Obama Nungara stammt aus Südamerika. Es handelt sich um einen Plattwurm mit einer ganz besonderen Vorliebe: Fleisch. Was nach dem "Angriff der Killerwürmer" aus einem Horrorfilm klingt, bedroht vor allem das europäische Ökosystem.

Obwohl der Wurm für Menschen ungefährlich ist, richtet er großen Schaden im Tierreich an. Der Plattwurm ernährt sich von Kleintieren wie Schnecken, Regenwürmern und Insekten, die für das ökologische Gleichgewicht jedoch enorm wichtig sind.

Das Problem: Obama Nungara hat in Europa keine natürlichen Fressfeinde, die seine Ausbreitung verhindern. Besonders in Frankreich ist der fleischfressende Wurm bereits weit verbreitet und auch in Spanien, Portugal, Großbritannien, Italien, Belgien und der Schweiz wurden bereits Exemplare gesichtet.