Fleischfressende Bakterien töten Mann nach Bad im Meer

Ein 66-Jähriger wurde beim Baden im Meer in den USA von "fleischfressenden Bakterien" befallen, kurz darauf starb er.

48 Stunden nach einem Bad an der Küste Floridas ist ein Mann aus Tennessee Anfang Juli verstorben. Kurz nach seiner Heimkehr fühlte sich der 66-Jährige krank, ein schwarzer Fleck tauchte auf seinem Rücken auf und später weitere Beulen am ganzen Körper. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Er hatte sich eine Nekrotisierende Fasziitis eingefangen, tödliche Bakterien, die durch Wunden in die Unterhaut eindringen.