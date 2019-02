Flashmob gegen geplante Sicherungshaft im Wiener Volksgarten

Menschenrechtsorganisationen, die Grünen und NEOS protestierten am Mittwoch im Wiener Volksgarten gegen die türkis-blaue Bundesregierung und ihre Pläne für die Sicherungshaft.

Kritik an Sicherungshaft: Protest in Wien

Kogler erklärte am Rande der Aktion gegenüber der APA, es werde etwas getan, um die Regierung zu entlarven: “Dass sie schleichend aber doch in Richtung Polizeistaat marschiert.” Die Journalistin Susanne Scholl von den “Omas gegen Rechts” betonte in einer kurzen Ansprache ebenfalls: “Wir bewegen uns immer weiter weg vom Rechtsstaat”, und erinnerte an die “Schutzhaft”: “Wir sind ganz nah an so einer Entwicklung.” “Diese Regierenden haben gelernt, dass man ein Land mit unnötiger Angstmache leicht unter Kontrolle kriegt”, so Scholl weiter.