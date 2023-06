"Flächenfraß": So verbaut ist Österreich wirklich

Österreich besteht zum Großteil aus Wald und Gebirge. Die versiegelte Fläche ist dabei fast so groß wie Vorarlberg, als "Dauersiedlungsraum" gilt nur ein Drittel des Landes.

Nur ein Drittel Österreichs ist "Dauersiedlungsraum"

Ende 2022 rund 3.400 Quadratkilometer bebaut

Das Wachstum dieser Flächen will die Regierung bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag begrenzen. Damit dürften pro Jahr also nur noch etwas über neun zusätzliche Quadratkilometer verbaut werden. Das wäre eine massive Reduktion. Denn im Vorjahr ist der "Flächenfraß" sogar noch angestiegen: von 36,3 auf 43,7 Quadratkilometer. Wie die Regierung ihr Ziel erreicht werden will, ist somit unklar. Eine gesetzliche Vorgabe dazu fehlt bisher.

Experten zu Plänen skeptisch

Dementsprechend skeptisch sind Experten. "Wir werden das Ziel mit Sicherheit nicht erreichen", sagte Boku-Agrarwissenschafter Franz Fehr Anfang Mai. Damals forderte er zusammen mit 174 weiteren Wissenschaftern und Wissenschafterinnen in einem Offenen Brief an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und die Verantwortlichen der Raumplanungsabteilungen in Wien und Tirol mehr Schutz für die heimischen Böden. Befeuert wurde die Kritik von Experten und Aktivisten dadurch, dass der Entwurf für die von Totschnig erstellte "Bodenstrategie" das im Regierungsprogramm formulierte Ziel von 2,5 Hektar pro Tag wieder in Frage stellte. Dabei sehen EU-Vorgaben bis 2050 sogar einen Netto-Null-Bodenverbrauch vor.