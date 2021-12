Flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuung kostet 1,6 Mrd. Euro

Laut einer IV-Studie könnte der flächendeckende Ausbau der Kinderbetreuung bis zu 1,6 Milliarden Euro mehr kosten.

Der könnte bis zu 1,6 Mrd. Euro mehr kosten. Zu diesem Ergebnis kommt das von der Industriellenvereinigung (IV) unterstützte Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Das berechnete Szenario geht von der Verlängerung der Öffnungszeiten in einem Umfang, der eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern ermöglicht, sowie der Ausweitung der Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus.