Fixkosten und Schuldenabbau: Dafür geben die Österreicher ihr Weihnachtsgeld aus

Wofür geben wir in Österreich eigentlich unser Weihnachtsgeld aus? Eine Umfrage von durchblicker.at hat ergeben, dass jeder zweite Österreicher das Weihnachtsgeld für Fixkosten nutzt, jeder Dritte für den Schuldenabbau.

Aber auch die Sparer sind fleißig in Österreich. Es wird nahezu gleich viel Weihnachtsgeld gespart, wie ausgegeben wird. Als Spargrund rangiert die eigene finanzielle Absicherung an erster Stelle, wofür 39 Prozent der Befragten ihr Weihnachtsgeld nutzen, gefolgt von kleineren (37 Prozent) oder größeren Anschaffungen (34 Prozent), zur finanziellen Absicherung der Familie (20 Prozent), sowie zur Altersvorsorge (15 Prozent).

Weihnachtsgeld: Unterschiede im Bundesländervergleich

Die Ausgaben variieren je nach Bundesland. Für Freizeitaktivitäten geben im Bundesländervergleich die Vorarlberger am meisten von ihrem Weihnachtsgeld aus (14 Prozent), anders als die Kärntner (6 Prozent). Genau gegensätzlich verhält es sich bei den Wohnkosten: Hier investiert man in Kärnten am meisten (8 Prozent) und in Vorarlberg am wenigsten (4 Prozent). Die Versorgung von Familie und Haustieren mithilfe des Weihnachtsgeldes ist im Burgenland am stärksten vertreten (10 Prozent, im restlichen Österreich durchschnittlich 6 Prozent).

Vor allem beim Sparen sind die Oberösterreicher ganz vorne dabei (55 Prozent), aber auch die Vorarlberger (53 Prozent) und Tiroler (51 Prozent) sparen einen Teil weg.