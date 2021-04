Fivers und Westwien im Handball-Cup-Finale der Männer

Das Finale im Handball-Cup der Männer wird am 9. Mai in Maria Enzersdorf in der Südstadt in einem Wiener Derby entschieden. Die Fivers Margareten und Westwien spielen um den Titel.

Sowohl Westwien gegen Hard wie auch die Fivers Margareten in Bregenz haben im Bundesländer-Duell mit Vorarlberg durch 28:27-Siege gewonnen - Westwien nach Verlängerung, die Fivers in regulärer Spielzeit. Für den Rekord-Cupsieger wird es um seinen schon achten Titel in diesem Bewerb gehen, für Westwien um seinen dritten bzw. den ersten seit 1992.

Siegestreffer 4 Sekunden vor Schluss

Dramatisch und eng ging es in Bregenz zu. Nach einem 15:15-Pausenstand erarbeiteten sich die mit dem genesenen Lukas Hutecek angetretenen Fivers schnell einen Vier-Tore-Vorsprung, wenig später stand es freilich 19:19. Die nächsten drei Treffer gingen wieder auf das Konto der Gäste, diesmal gelang den Gastgebern erst 20 Sekunden vor Spielende der Ausgleich. Doch die Fivers waren gnadenlos, Tobias Wagner besorgte vier Sekunden vor Schluss den Endstand und damit den Aufstieg.

Westwien war zur Halbzeit 13:11 vorangelegen, nach der Pause wechselte die Führung mehrmals. Letztlich war es hier fünf Sekunden vor Schluss ein Kofler-Tor, durch das die Partie in die "Overtime" ging. Da legten die Gastgeber viermal vor, den Hardern gelang aber nur dreimal der Ausgleich. "Am Ende haben wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren können und uns so den Sieg erkämpft", sagte Westwiens Constantin Möstl. Thomas Weber von Hard: "Wir haben einfach zu viel verworfen."

Fivers mit neuer Europacup-Routine

Im Fivers-Lager wurden vor allem Comebacker Hutecek, der mit vier gehaltenen Siebenmetern aufgetretene Goalie Boris Tanic und Wagner bejubelt. Bregenz-Trainer Markus Burger sah den Ausgang auch in der neuen Europacup-Routine des Gegners begründet: "Das hat sie in der ihrer Entwicklung weit vorangebracht. Die Rückkehr von Lukas Hutecek (9 Tore, Anm.) hat der Mannschaft zudem wieder Stabilität gebracht. Er übernimmt Verantwortung, trifft gute Entscheidungen und macht die Tore."

Für beide Wiener Clubs lebt nun die Chance auf das Double weiter, wobei sie im Liga-Viertelfinale ab 11./12. Mai im "best of three"-Duell ebenso aufeinandertreffen.