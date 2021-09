Fischotterbaby gerettet: Zur Pflege in Haringsee

In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee im Bezirk Gänserndorf wird aktuell Fischotterbaby "Bernie" aufgepäppelt.

Das Tier war laut einer Aussendung vom Freitag vor wenigen Tagen an einem Bach in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt von Anrainern gerettet worden. Die Tierrettung brachte das "Bernie" getaufte Weibchen in die von Vier Pfoten geführte Einrichtung.