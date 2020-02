Fischamend: Mehrparteienhaus wegen Brand evakuiert

Am Mittwoch musste ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt.

In Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert worden. Ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten hatte zu einem Feuerwehreinsatz geführt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.