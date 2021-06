First Vienna FC eröffnet Vereinsmuseum in Wien

Der Fußballclub First Vienna FC eröffnet ein Vereinsmuseum anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Stadions Hohe Warte. Eröffnungstag ist am 19. Juni.

Der älteste Fußballklub Österreichs, First Vienna FC, öffnet am 19. Juni sein Vereinsmuseum. Anlässlich des 100-jährigen Geburtstages des Stadions Hohe Warte wird der "Vienna History Club" eingeweiht. Das dritte Fußballmuseum Österreichs soll die Vereinsgeschichte beleuchten, erinnert wird an die sechs Meistertitel oder den Mitropa-Cup-Gewinn 1931. Die Vienna wurde 1894 gegründet. Aktuell spielen die Männer in der WienerStadtliga, die Frauen schafften den Bundesligaaufstieg.