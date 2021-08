Firmengründungen: Großteil war im Dienstleister-Bereich

Mehr als 80 Prozent der Unternehmensgründungen entfielen 2019 auf den Bereich der Dienstleistungen. Das geht aus einer Auswertung der Statistik Austria hervor.

Insgesamt wurden in diesem Jahr in Österreich 18.161 neue Unternehmen gegründet, die damit im Schnitt 3,4 neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Die meisten Firmen wurden in der Bundeshauptstadt Wien gegründet, die häufigste Rechtsform war das Einzelunternehmen. Im gleichen Zeitraum wurden 21.441 Betriebe geschlossen.