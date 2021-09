Firmen intensivieren Suche nach Lehrlingen und Praktikanten

Firmen sind heuer wieder stärker auf der Suche nach Lehrlingen sowie Praktikanten. 5.269 Lehrstellen- und 2.262 Praktikumsstelleninserate fanden sich von Jänner bis Juni 2021 auf dem Portal karriere.at. Laut dem Unternehmen ist das ein Plus von knapp einem Drittel bei Lehrstellen und ein Minus von 23 Prozent bei Praktika im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019.

Plus bei Lehrstellen-Ausschreibungen

Im Laufe des Jahres hat es einen konstanten Anstieg gegeben, Ende August, waren um 46 Prozent mehr Lehrstellen ausgeschrieben als 2019 und um 32 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem in Gastronomie und Handel wurden Lehrlinge gesucht. Ähnlich war die Entwicklung bei Praktika. In den Berufsfeldern Gastronomie und Handel hat sich das Angebot an Praktikumsstellen im Juli und August im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Aber auch in der IT, Technik/Ingenieurwesen sowie Finanzen und Bankwesen wurden mehr Praktikantinnen und Praktikanten gesucht..