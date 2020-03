Firmen-E-Bikes als Zuckerl für Mitarbeiter

Geld allein macht auch nicht glücklich, wissen immer mehr Arbeitgeber. Alternative "Incentives" wie etwa E-Bikes für Angestellte sind daher beliebt, wenn man die Attraktivität des Unternehmens erhöhen will.

Überfüllte Firmenparkplätze und die nervenaufreibende Parkplatzsuche vor dem Büro sind für viele Dienstnehmer ständige Begleiter auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Der Tiroler Elektromobilitätsanbieter Greenstorm hat aus diesem Grund die Initiative "My Job My Bike" ins Leben gerufen. Für einen monatlichen Betrag können Unternehmen E-Bikes ausleihen und diese ihrer Belegschaft - oder ausgewählten Mitarbeitern - zur Verfügung stellen. So soll nicht nur das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität gesteigert und ein klarer Beitrag für den Klima- und Umweltschutz geleistet werden, auch die Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen wird verstärkt.