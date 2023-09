Fine Dining im Parlament in Wien wird eingestellt

Das Restaurant Kelsen stellt das Angebot für Fine Dining nach nicht einmal einem Jahr wieder ein. Mit Hohn reagierten die Freiheitlichen auf die Einstellung.

"Die Nachfrage in Richtung Tagesgeschäft und Veranstaltungen zwingt uns, die vorhandenen Ressourcen noch zielgerichteter einzusetzen. Daher wird das Konzept des Fine Dining aufgegeben", so das für die Gastronomie im Hohen Haus zuständige Unternehmen Kelsen Kulinarik GmbH in einer Pressemitteilung.