Finanzpolizei legt Schwerpunkt auf Kurzarbeit und Paketzusteller

In diesem Jahr will die Finanzpolizei bei Kurzarbeit und Paketzustellern großer Onlineplattformen genauer Hinsehen, die das Finanzministerium mitteilte.

So gab es alleine im Jahr 2020 in 435 Kontrollfällen den Verdacht von Unterentlohnung durch ausländische Betriebe. Bei inländischen Unternehmen wurden nur drei Verdachtsfälle festgestellt. Zuletzt fand am 26. August an den Kärntener Außengrenzen eine Schwerpunktkontrolle im Bereich des Lohn- und Sozialdumpings statt.