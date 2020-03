Finanzierungsrahmen für Kurzarbeit wird aufgestockt

Der staatliche Finanzierungsrahmen für die Coronavirus-Kurzarbeit wird aufgestockt - von 400 Mio. auf eine Mrd. Euro. Das hat Finanzminister Gernot Blümel am Samstag in einer Pressekonferenz angekündigt.

Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit schicken müssen, soll es zudem Überbrückungskredite geben. Damit soll gesichert werden, dass auch finanzschwache Firmen die Löhne vorfinanzieren können.

Überbrückungskredite an Unternehmen

Wie Robert Zadrazil von der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer bei einer Pressekonferenz mit Blümel sagte, haben alle Banken zugesagt, entsprechende Überbrückungskredite an Unternehmen zu vergeben. Die Tilgung soll dann aus der vom AMS bezahlten Kurzarbeitsentschädigung erfolgen. Gratis sind diese Kredite aber nicht: sie orientieren sich laut Zadrazil an den üblichen Konditionen für Betriebsmittelkredite.