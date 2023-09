Finanzierung des VKI ist bis 2025 gesichert

Für die nächsten Jahre ist die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gesichert.

Das Sozialministerium fördert den VKI zumindest bis 2025 mit 4,8 Mio. Euro jährlich, ging aus einer Aussendung am Montag hervor. Mit dem Geld schickt der VKI Abmahnungen, führt Musterprozesse und Verbandsklagen gegen Unternehmen und setzt so die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten durch.

"Verbraucher:innen haben zwar viele Rechte, Unternehmen halten sich aber leider viel zu oft nicht an die geltenden Regeln", sagte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) laut Aussendung. In vielen Fällen stelle das Prozesskostenrisiko eine Hürde da. Rauch verwies auf den VKI als "zuverlässigen Partner" bei Beratung und notfalls Klage, um Rechte gegenüber Unternehmen geltend zu machen. Finanziert wird der VKI über die Basisförderung von 3,7 Mio. Euro plus einen Werkvertrag im Wert von 1,1 Mio. Euro.