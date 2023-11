Finanzausgleich ist in entscheidender Phase

Der Finanzausgleich befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase, und es deutet sich eine Einigung an, wie von der Regierung bekannt gegeben wurde.

In der kommenden Woche soll eine Vereinbarung erzielt werden, so die Erklärung. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) appelliert an die Länder und Gemeinden, gemeinsam eine letzte Anstrengung zu unternehmen. Er betont die Bedeutung einer Verbindung von zusätzlichen finanziellen Mitteln und Reformen. Derzeit bestehen Unstimmigkeiten vor allem zwischen den Ländern und den Gemeinden.