Finale beim Donauinselfest: Das sollte man am Sonntag nicht verpassen

Beim letzten Tag des Wiener Donauinselfests stehen noch die Deutschen Bands Revolverheld und Tocotronic sowie der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler auf dem Programm. Auch das Wetter soll halten.

Mit der Hoffnung auf ebenso gute Witterungsbedingungen wie an den Vortagen geht das Wiener Donauinselfest ins Finale: Am heutigen Sonntag, dem letzten Tag des Open-Air-Spektakels, stehen wieder zahlreiche Publikumsmagneten auf dem Programm. Dazu zählen der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler, die deutsche Rockband Revolverheld und Tocotronic - ebenfalls aus Deutschland.

Regenfreier Besuch möglich

Was das Wetter anbelangt, so stehen Chancen auf einen regenfreien Festbesuch gar nicht so schlecht: Laut dem Meteorologen Christian Csekits von Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, der für das Donauinselfest das Wettergeschehen überwacht, gehen bis zum späten Nachmittag wahrscheinlich noch weitere - teils auch stärkere - Regenschauer nieder, die auch gewittrig sein können, hieß es in einem schriftlichen Update am Sonntagvormittag. Der Meteorologe stellte aber klar, dass es sich nicht um Dauerregen handle, sondern mitunter auch längere trockene Phasen dazwischen zu erwarten seien.