"Filmpatenschaft" soll Spenden für heimische Filmszene bringen

Mit einer neuen "Filmpatenschaft" will das Österreichische Filminstitut (ÖFI) Spenden für die heimische Filmszene lukrieren.

Durch "Filmpatenschaft.at" sollen Kinofilminteressierte einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von neuen Projekten erhalten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Für die steuerlich absetzbaren Spenden werden auch exklusive Veranstaltungen oder Premierentickets in Aussicht gestellt.